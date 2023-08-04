DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? DGS sonuç sorgulama ekranı 2023! DGS Sınav sonuç belgesi görüntüleme!

2023 DGS sonuçlarının açıklanma tarihi, dört yıllık üniversite eğitimi hedefleyen adaylar tarafından merak ediliyor. DGS sınavına katılan adaylar, iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak için bu önemli sınavı geçti. ÖSYM tarafından sene başında yayımlanan sınav takvimi sayesinde, 2023 DGS sonuçları için beklenen tarih duyurulmuş oldu. Detaylar haberimizdedir…

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.