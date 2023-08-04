Üye Girişi
Haberler

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? DGS sonuç sorgulama ekranı 2023! DGS Sınav sonuç belgesi görüntüleme!

Gündem Haberleri

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçlarına dair heyecanlı bekleyiş başladı. 16 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki, DGS Sonuçları açıklandı mı? DGS sonuç sorgulama ekranı 2023! DGS Sınav sonuç belgesi görüntüleme! İşte detaylar…

2023 DGS sonuçlarının açıklanma tarihi, dört yıllık üniversite eğitimi hedefleyen adaylar tarafından merak ediliyor. DGS sınavına katılan adaylar, iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak için bu önemli sınavı geçti. ÖSYM tarafından sene başında yayımlanan sınav takvimi sayesinde, 2023 DGS sonuçları için beklenen tarih duyurulmuş oldu. Detaylar haberimizdedir…

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? DGS sonuç sorgulama ekranı 2023! DGS Sınav sonuç belgesi görüntüleme!

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? DGS sonuç sorgulama ekranı 2023! DGS Sınav sonuç belgesi görüntüleme!

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

DGS Sınavı Dgs Gündem Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title