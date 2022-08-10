DGS Sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS Sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS Sonuçları açıklandı mı? Sorusu DGS sınavına giren öğrenciler tarafından günlerdir merak edilen sorular arasında yer alıyor. 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılan DGS sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen DGS (Dikey geçiş sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, sınava girenler tarafından oldukça sık sorulmakta. Birçok kişi tarafından merak edilen DGS sınavı açıklanma tarihi hangi gün? Sınav sonuçları nerede yayınlanacak? Gibi soruları sizler için cevapladık.

2022 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022 DGS Sonuçları, 13 Ağustos tarihinde açıklanacaktır.

2022 DGS SONUÇLARI NEREDE YAYINLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.