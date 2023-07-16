DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi merak ediliyor ve araştırılıyor. Heyecanla beklenen DGS sınavına sayılı saatler kala öğrenciler ve veliler sınav hakkında detayları merak etti. Peki, DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavında kalem, silgi götürülüyor mu?

Öğrenciler merakla beklediği 2023 DGS sınavı için tarih ve saat açıklandı. Zamanın bildirilmesinin ardından DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? Sorusu gündeme geldi. Bu nedenle birçok kişi internet üzerinde DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavında kalem, silgi götürülüyor mu?

DGS SINAVINDA KALEM, SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleşecek ve Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Bu nedenle adayların herhangi bir şey getirmesine gerek duyulmuyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte olan sınavların hepsinde bu gereçler ücretsiz bir şekilde adaylara temin ediliyor ve sınav başlamadan önce dağıtılıyor.

DGS SINAVINDA TOPLAM KAÇ SORU VAR, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Önlisans bitiren öğrencilerin öğrenimlerini dört yıla tamamlamak için girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) araştırılıyor. DGS sınavında 60 sözel 60 sayısal soru soruluyor. Sınav süresi ise 150 dakika.

DGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

DGS sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü bugün saat 10:15 'de başlayacak ve 12:30 'da sona erecektir. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.