ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-DGS sınavına 464 bin 281 adayın katılacağını açıkladı. Peki, DGS sınavı saat kaçta bitecek? DGS sınavı bitti mi, ne zaman bitiyor?

DGS sınavı saat kaçta bitecek? Sorusu, sınav tarihinin gelmesi ile birlikte merak ediliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 'Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılacağını açıkladı. Peki, DGS sınavı saat kaçta bitecek? DGS sınavı bitti mi, ne zaman bitiyor?

DGS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Önlisans bitiren öğrencilerin öğrenimlerini dört yıla tamamlamak için girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) araştırılıyor. DGS sınavında 60 sözel 60 sayısal soru soruluyor. Sınav süresi ise 150 dakika. DGS sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü bugün saat 10:15 'de başlayacak ve 12:30 'da sona erecektir. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

2023 DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin gireceği DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 günü açıklanacaktır.