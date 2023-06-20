Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Peki, DGS sınavı ne zaman? DGS sınavı nedir, kaç dakika? DGS sınavı zor mu? DGS sınavı konuları! DGS sınavı başvuruları ne zaman?

2023 DGS sınav tarihi, iki yıllık üniversite eğitimlerini lisans türüne çevirmek isteyen, önlisans mezunları tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak sınav araştırılıyor. Peki, DGS sınavı ne zaman? DGSsınavı nedir, kaç dakika? DGSsınavı zor mu? DGS sınavı konuları! DGSsınavı başvuruları ne zaman? İşte detaylar…

DGS SINAVI NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor. Buna göre; 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DGS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kılavuz: https://www.osym.gov.tr/TR,25537/2023-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

DGS SINAVI NEDİR, KAÇ DAKİKA, ZOR MU? DGS SINAVI KONULARI!

Önlisans bitiren öğrencilerin öğrenimlerini dört yıla tamamlamak için girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) araştırılıyor. DGS sınavında 60 sözel 60 sayısal soru soruluyor. Sınav süresi ise 150 dakika.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.