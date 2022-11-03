2022 yılı DGS sınavının gerçekleştirilmesinin ardından birçok kişi 2023 yılında yapılacak olan DGS sınavına gözlerini çevirdi. Sınava katılmak isteyen kişiler tarafından DGS Sınavı ne zaman? ve 2023 DGS Sınavı hangi tarihte yapılacak? Sorusu oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, DGS Sınavı ne zaman? 2023 DGS Sınavı hangi tarihte yapılacak?

Dgs Sınavı ne zaman? Sorusu 2023 yılında gerçekleştirilecek olan DGS sınavına katılarak dikey geçiş yapmak isteyen birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Gün içerisinde DGS sınavı hakkında birçok detay araştırılıyor. Bu haberimizde birçok kişinin gündeminde yer alan 2023 DGS Sınavı hangi tarihte yapılacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, DGS Sınavı ne zaman? 2023 DGS Sınavı hangi tarihte yapılacak?

DGS SINAVI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı'nın 2023 yılında gerçekleştirileceği net tarih henüz belli olmadı. 2022 yılında DGS 3 Temmuz'da yapılmıştı. Buna göre 2023 DGS sınavının Temmuz ayının ilk haftasında yapılması öngörülüyor.