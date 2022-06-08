DGS sınavı ne zaman? 2022 DGS başvuruları ne zaman? DGS sınavı kaç dakika 2022? - Haberler

ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavı ne zaman sorusu gündem geliyor. Her yıl düzenlenen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan DGS'ye iki senelik üniversiteden mezun olan ve eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak isteyen adaylar katılım sağlıyor. DGS sınavı ne zaman? 2022 DGS başvuruları ne zaman? DGS sınavı kaç dakika 2022? Detaylar haberimizdedir…

DGS SINAVI NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS), 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacaktır.

2022 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 13 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

DGS SINAVI KAÇ DAKİKA 2022?

2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2022-DGS'de soru sayısı 100 olacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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