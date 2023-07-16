DGS sınavı kaç dk, sorusu, DGS sınavının başlaması ile birlikte birçok kişi tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Peki, DGS sınavı kaç dk? DGS sınavı kaç dakika sürüyor? DGS sınavı kaçıncı dakikada çıkılıyor?

DGS sınavı kaç dk, sorusu, özellikle sınava giren adayların yakınları tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 'Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılacağını açıkladı. Peki, DGS sınavı kaç dk? DGS sınavı kaç dakika sürüyor? DGS sınavı kaçıncı dakikada çıkılıyor?

DGS SINAVI KAÇ DK?

DGS sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü bugün saat 10:15 'de başlayacak ve 12:30 'da sona erecektir. Sınav süresi ise 150 dakika. Önlisans bitiren öğrencilerin öğrenimlerini dört yıla tamamlamak için girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) araştırılıyor. DGS sınavında 60 sözel 60 sayısal soru soruluyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

2023 DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin gireceği DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 günü açıklanacaktır.