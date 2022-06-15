DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2022? DGS sınavı ne zaman? 2022 DGS başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavı ne zaman sorusu gündem geliyor. Her yıl düzenlenen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan DGS'ye iki senelik üniversiteden mezun olan ve eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak isteyen adaylar katılım sağlıyor. DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2022 ve DGS sınavı ne zaman sorularına yanıt aranıyor. DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2022? 2022 DGS başvuruları ne zaman? DGS sınavı kaç dakika 2022? Detaylar haberimizdedir…

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2022?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecektir. Bununla birlikte, sınav yerleri henüz belli değildir. Ancak geçen yıl 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılan sınavın giriş yerleri 1 Temmuz tarihinde belli olmuştu. ÖSYM tarafından yapılan DGS giriş belgesi yayımlandığında adaylar, ais.osym.gov.tr sitesinden ulaşabilir.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS), 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacaktır.

2022 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 13 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

DGS SINAVI KAÇ DAKİKA 2022?

2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2022-DGS'de soru sayısı 100 olacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Haberler.com - Gündem