2022 DGS Sınav yerleri için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS sınavı 3 Temmuz'da gerçekleşecek. DGS sınavına günler kala, sınav giriş belgesinin erişime açılması için adayların beklentileri arttı. Adaylar DGS sınavı öncesi, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle DGS sınav belgesini ÖSYM'nin internet sitesinden temin edecekler. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? İşte detaylar haberimizde...

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, DGS sınav yerlerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

2022 DGS NE ZAMAN?

2022 DGS, 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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