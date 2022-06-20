DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir?
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DGS sınav yerleri başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. İki senelik önlisans eğitimlerini dört senelik lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların gireceği Dikey Geçiş Sınavı bu sene Temmuz ayında yapılacak. Sınava girecek öğrenciler DGS sınav yerleri açıklandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir?
2022 DGS Sınav yerleri için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS sınavı 3 Temmuz'da gerçekleşecek. DGS sınavına günler kala, sınav giriş belgesinin erişime açılması için adayların beklentileri arttı. Adaylar DGS sınavı öncesi, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle DGS sınav belgesini ÖSYM'nin internet sitesinden temin edecekler. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? İşte detaylar haberimizde...
Hemen şunu belirtelim ki, DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, DGS sınav yerlerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
2022 DGS, 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.