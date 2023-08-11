DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI! sonuc.osym.gov.tr sitesinde erişilebilir! ÖSYM AÇIKLADI

ÖSYM, DGS sınav sonuçları bugün açıklayacağını belirtmişti. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sorgulayabilecekler. DGS sonuçlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar ve sonuç sorgulama ekranı haberimizin içerisinde yer alıyor. Detaylar haberimizde...

Dikey Geçiş Sınavının sonuçlarını binlerce öğrenci merakla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı, 16 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Toplam 464 bin 281 adayın katılımıyla gerçekleşen sınavın sonucu merak konusu oldu. Adaylar tarafından DGS sonuçları araştırılmaktadır. Dikey Geçiş Sınavının sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Arama motorlarında 2023 DGS sonuçlarına dair işlemler en çok aratılan konular arasında yerini alıyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? İşte, DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Dikey Geçiş Sınavının sonuçları 11 Ağustos Cuma günü açıklandı. DGS sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklanacaktır. DGS sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr TC kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek sonuçlarını öğrenebilecekler.

ÖSYM'NİN AÇIKLAMASI

DUYURU

(11 Ağustos 2023)

2023-DGS Sonuçları Açıklandı

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS)değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ÖSYM SONUÇLARI AÇIKLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları henüz açıklanmamıştır. DGS sonuçlarının bugün saat 10.00 itibariyle erişime açılacağı tahmin edilmektedir.

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini gerçekleştireceklerdir. DGS tercih tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.