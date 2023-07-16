DGS saat kaçta? 16 Temmuz Pazar DGS sınavı bugün saat kaçta başlayacak? DGS ne zaman, kaç dakika sürecek? DGS'de toplam kaç soru var?

Heyecanla beklenen DGS sınavına sayılı saatler kala öğrenciler ve veliler sınav hakkında detayları merak etti. Peki, DGS saat kaçta? 16 Temmuz Pazar DGS sınavı bugün saat kaçta? DGS ne zaman, kaç dakika sürecek? DGS'de toplam kaç soru var? DGS toplam kaç soru? DGS 2. oturumu olacak mı? İşte detaylar...

Öğrenciler merakla beklediği 2023 DGS sınavı için tarih ve saat açıklandı. Peki, 2023 DGS ne zaman, saat kaçta, hangi gün? DGS 1 oturum mu olacak, tek oturum mu iki oturum mu? DGS toplam kaç soru var? Yarın ne sınavı var? DGS saat kaçta? 16 Temmuz Pazar DGS sınavı bugün saat kaçta? DGS ne zaman, kaç dakika sürecek? DGS'de toplam kaç soru var? DGS sınav detayları sizlerle...

DGS SINAVI NE ZAMAN 2023?

Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleşecektir.

2023 DGS SINAVI BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?

Evet, DGS sınavı bugün 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak ve saat 10:15'de başlayacak.

2023 DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin gireceği DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 günü açıklanacaktır.

DGS SINAVINDA TOPLAM KAÇ SORU VAR, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Önlisans bitiren öğrencilerin öğrenimlerini dört yıla tamamlamak için girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) araştırılıyor. DGS sınavında 60 sözel 60 sayısal soru soruluyor. Sınav süresi ise 150 dakika.

DGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

DGS sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü bugün saat 10:15 'de başlayacak ve 12:30 'da sona erecektir. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

İlgili ağırlıklı ön lisans başarı puanı her alan için 0,6 olarak standart olmakla beraber, sayısal bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 3, sözel puanı 0,6 ile sözel bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 0,6 , sözel puanı 3 ile ve son olarak eşit ağırlık öğrencilerinde sayısal ve sözel puanları 1,8 ile hesaplanmaktadır. DGS Puan hesaplama ÖSYM'nin yayımlamış olduğu kılavuzda yukarıdaki bilgiler eşliğinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.