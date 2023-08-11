DGS puanına diploma notu ekleniyor mu? DGS PUAN HESAPLAMA! DGS puan nasıl hesaplanıyor?

Dikey Geçiş Sınavının sonuçları 11 Ağustos Cuma günü açıklandı. DGS puan hesaplamasında diploma notunun eklenip eklenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, DGS puanına diploma notu ekleniyor mu? İşte detaylar...

464 bin 281 adayın katıldığı DGS sınav sonucu açıklandı. Merakla beklenen sınavın sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından diploma notu ekleniyor mu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından DGS puanı nasıl hesaplanıyor araştırılmaktadır. Peki, DGS puanına diploma notu ekleniyor mu? İşte, DGS PUAN HESAPLAMA!

DGS'DE BARAJ VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) baraj yoktur. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2023 Dikey Geçiş Sınavı 11 Ağustos Cuma günü saat 10.00'da açıklanmıştır. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanacaktır. DGS sonuçlarını öğrenmek için DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA yazısına tıklayabilirsiniz.

DGS DİPLOMA PUANI EKLENİYOR MU?

Dikey Geçiş Sınavından alınan puana diploma notu eklenmektedir. DGS puanına hesaplanırken bitirme yılı baz alınarak önlisans başarı puanı eklenir.