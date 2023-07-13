Öğrenciler merakla beklediği 2023 DGS sınavı için tarih ve saat açıklandı. DGS sınav tarihi detayları haberimizin içerisinde yer almaktadır. Peki, DGS ne zaman yapılacak? 2023 DGS sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan DGS sınavına girecek adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü belirli saatlerde hizmet verecek. DGS sınav tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS ne zaman saat kaçta başlayacak merak konusu oldu. Peki, DGS ne zaman yapılacak? 2023 DGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

İlgili ağırlıklı ön lisans başarı puanı her alan için 0,6 olarak standart olmakla beraber, sayısal bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 3, sözel puanı 0,6 ile sözel bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 0,6 , sözel puanı 3 ile ve son olarak eşit ağırlık öğrencilerinde sayısal ve sözel puanları 1,8 ile hesaplanmaktadır. DGS Puan hesaplama ÖSYM'nin yayımlamış olduğu kılavuzda yukarıdaki bilgiler eşliğinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

2023 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleşecektir. Milyonlarca öğrencinin girdiği sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 günü açıklanacaktır.