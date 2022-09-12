DGS kayıtları ne zaman bitiyor? DGS kayıtları son tarih ne zaman? DGS kayıtları ne zamana kadar devam ediyor?

ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt sürecinin başlaması ile birlikte adaylar DGS kayıtları ne zaman bitiyor? ve DGS kayıtları son tarih ne zaman? Sorularını merak ediyor. Peki, DGS kayıtları ne zaman bitiyor? DGS kayıtları son tarih ne zaman? DGS kayıtları ne zamana kadar devam ediyor?