DGS kayıtları ne zaman bitiyor? DGS kayıtları son tarih ne zaman? DGS kayıtları ne zamana kadar devam ediyor?
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ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt sürecinin başlaması ile birlikte adaylar DGS kayıtları ne zaman bitiyor? ve DGS kayıtları son tarih ne zaman? Sorularını merak ediyor. Peki, DGS kayıtları ne zaman bitiyor? DGS kayıtları son tarih ne zaman? DGS kayıtları ne zamana kadar devam ediyor?
DGS Kayıtları 7 Eylül tarihinde başlamıştı. Bu sayede kayıt yaptırmak isteyen birçok aday kayıt işlemini gerçekleştirdi. Kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adaylar ise DGS kayıtları ne zaman bitiyor? Sorusunu merak ediyor. Peki, DGS kayıtları ne zaman bitiyor? DGS kayıtları son tarih ne zaman? DGS kayıtları ne zamana kadar devam ediyor?
DGS KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
DGS Kayıtları 7 Eylül tarihinde başlamıştı. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu Üniversite E-Kayıt uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. DGS kayıtlarını gerçekleştirmek isteyen adaylar, 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
DGS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLADI?
DGS Kayıtları 7 Eylül tarihinde başlamıştı. E-devlet kapısı üzerinden, Üniversite E-Kayıt uygulamasını tıklayarak kayıt yaptırabiliyorlar.