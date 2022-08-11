DGS 2022'de adayların en çok merak ettiği soruları arasında yer alan DGS kaç puan üzerinden hesaplanıyor? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki DGS kaç puan üzerinden hesaplanıyor? DGS kaç sorudan oluşuyor?

DGS 2022 adaylarının merak ettiği sınav tam puanı ne kadar? Sorusunu soran kişi sayısı oldukça fazla. Sınavda yer alan puan sisteminin nasıl işlediği ve tam puanın ne kadar olduğunu sizler için derledik. Peki DGS kaç puan üzerinden hesaplanıyor? DGS kaç sorudan oluşuyor, kaç dakika sürüyor? DGS tam puanı ne kadar?

DGS KAÇ PUAN ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR?

DGS sisteminde yer alan hesaplama formülü diğer sınavlara göre farklı olduğu için, TYT ve AYT gibi sınavlarda bulunan 500 Tavan puan DGS için geçerli değildir.

DGS KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Toplam 120 sorudan oluşan DGS – Dikey geçiş sınavında adayların süresi ise 2 saat 30 dakikadır. Sorular 60 adet Matematik ve 60 adet Türkçe sorusundan oluşmaktadır.

DGS NEDİR?

DGS'nin açılımı dikey geçiş sınavıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenir. Dikey geçiş sınavıyla ön lisans programlarından mezun olan kişilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapma olasılığı vardır.