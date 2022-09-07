DGS yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından, DGS ek tercih var mı, ne zaman ve DGS ek tercih oluyor mu soruları gündeme geliyor. DGS ek tercihleri nasıl yapılır adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, DGS ek tercih var mı, ne zaman 2022?

2022 DGS ek tercih var mı, ne zaman olduğu merak ediliyor. ÖSYM tarafından DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. DGS ek tercih var mı, ne zaman 2022? DGS ek tercih oluyor mu? DGS ek tercihleri nasıl yapılır? sorularının yanıtı aranıyor. DGS ek tercih var mı, ne zaman 2022? DGS ek tercih oluyor mu? DGS ek tercihleri nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?

ÖSYM tarafından açıklanan DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ardından DGS ek tercihlerin ne zaman olacağı merak ediliyor. Ancak, DGS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı.

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DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI