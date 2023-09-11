DGS ek tercih olacak mı merak konusu oldu. 2023 DGS ek yerleştirme tarihleri ve süreci hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, DGS ek tercih var mı? 2023 DGS ek yerleştirme ne zaman? İşte detaylar...

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından DGS ek tercih var mı sorusu gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınav için ek yerleştirme ne zaman olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından DGS ek yerleştirme tarihleri araştırılmaktadır. Peki, DGS ek tercih var mı? 2023 DGS ek yerleştirme ne zaman? Detaylar haberimizde...

DGS YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

ÖSYM tarafından düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilir ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

DGS KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

DGS EK TERCİH VAR MI?

DGS ek tercihleri kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından başlayacaktır.