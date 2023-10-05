DGS sınavına giren adayların gündeminde ek tercih sonuçlarının yayınlanacağı tarih yer alıyor. Sınava giren adaylar heyecanla ek tercih sonuçlarını beklerken DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? sorularına da yanıt aradı.

Üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sınavına girdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih dönemi de başladı. Ek tercih yapan öğrenciler ise tercihlerin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Tercih işlemleri 4 Ekim itibarıyla sona erdi bu nedenle birkaç gün içerisinde de ek tercih yerleştirme sonuçlarının öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

2023 DGS NE ZAMAN YAPILDI?

Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılırken sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 günü açıklandı.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Sınavın soru sayıları ise 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 150 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde onar tane mantık sorusu bulunmaktadır.

DGS

Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

İlgili ağırlıklı ön lisans başarı puanı her alan için 0,6 olarak standart olmakla beraber, sayısal bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 3, sözel puanı 0,6 ile sözel bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 0,6 , sözel puanı 3 ile ve son olarak eşit ağırlık öğrencilerinde sayısal ve sözel puanları 1,8 ile hesaplanmaktadır. DGS Puan hesaplama ÖSYM'nin yayımlamış olduğu kılavuzda yukarıdaki bilgiler eşliğinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

DGS ek tercih sonuçları

ÖSYM'nin yayımlamış olduğu formül oldukça uzundur ve ihtiyaç olan verileri her zaman yayımlamamaktadır. Bu sebeple adaylar kendi puanlarını hesaplamaları pek mümkün değildir. Bununla beraber her bir dersin kendi içerisinde soru katsayısı vardır. Türkçe, Matematik derslerinin her biri için net başına düşen puanlar olarak da ifade edilebilir. Bu katsayılar ÖSYM'nin o yıla ait sınavı açıkladıktan sonra tespit edilebilmektedir.

DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDE ÖĞRENİLİR?

Öğrenci adayları tarafından merak edilen konulardan biri ise DGS sonuçlarını nereden öğrenecekleri. DGS tercih sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

2022 DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI