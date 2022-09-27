DGS ek tercih ne zaman? DGS ek tercih oluyor mu? DGS ek tercihleri nasıl yapılır?

DGS yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından, DGS ek tercih var mı, ne zaman ve DGS ek tercih oluyor mu soruları gündeme geliyor. DGS ek tercihleri nasıl yapılır adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, DGS ek tercih var mı, ne zaman 2022?

DGS ek tercih ne zaman olduğu merak ediliyor. ÖSYM tarafından DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. DGS ek tercih var mı, ne zaman 2022? DGS ek tercih oluyor mu? DGS ek tercihleri nasıl yapılır? sorularının yanıtı aranıyor. DGS ek tercih var mı, ne zaman 2022? DGS ek tercih oluyor mu? DGS ek tercihleri nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?

ÖSYM tarafından açıklanan DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ardından DGS ek tercihlerin ne zaman olacağı merak ediliyor. Ancak, DGS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.