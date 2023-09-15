2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci hakkında merak edilenler gündemde. Öğrenciler, DGS ek tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, DGS ek tercih ne zaman? 2023 DGS ek tercih başladı mı? İşte detaylar...

Binlerce öğrencinin merakla beklediği Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ek tercihler ne zaman başlayacak sorusu gündeme geldi. 2023-2034 yılı için DGS ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih araştırılmaktadır. Ek tercihler başladı mı, hangi gün başlayacak merak konusu oldu. Peki, DGS ek tercih ne zaman? 2023 DGS ek tercih başladı mı? Detaylar haberimizde...

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI!

ÖSYM tarafından düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilir ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN?

DGS ek tercihleri kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından başlayacaktır. Üniversite kayıtları 14 Eylül- 20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecektir. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından boşta kalan kontenjanlar için ek tercih işlemleri başlayacaktır.