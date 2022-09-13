Üniversite'de 2 yıllık bölüm okuyan öğrencilerin üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak istemesi nedeniyle DGS sınavına girmesi gerekir. 24 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında DGS tercihleri yapıldı. Biten tercih işlemlerinin ardından lisans adayları DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans öğrencisi adaylarının araştırdığı sorulardan biri ise DGS Ek Tercih başladı mı? DGS Ek tercih ne zaman başlıyor? 2022 DGS Ek tercih ekranı!

1 Eylül 23:59'da tercih işlemlerinin bitmesiyle lisans öğrencisi adayları girdikleri DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla DGS ek tercih dönemini bekliyor. Üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak amacıyla girdikleri sınavın sonuçlarının açıklanması ile tüm gözler ÖSYM'nin açıklamasında. Online olarak yapılacak olan ek tercihlerin tarihi için ÖSYM'nin kendi sitesinden açıklayacağı DGS Ek tercih tarihleri için gün sayılıyor. Peki, DGS Ek Tercih başladı mı? DGS Ek tercih ne zaman başlıyor? 2022 DGS Ek tercih ekranı!

DGS EK TERCİH BAŞLADI MI?

DGS tercih sonuçları yakın bir zamanda açıklandı. Üniversite kayıtları 14 Eylül tarihinde tamamlanıyor ardından ise DGS Ek tercih tarihleri açıklanacak. DGS Ek tercih tarihleri ÖSYM'nin kendi internet adresi üzerinden yapacağı duyuru ile açıklanacak. Henüz DGS Ek tercih tarihleri açıklanmadı.

DGS EK TERCİHLER NEREDEN YAPILIR?

DGS Ek tercihleri yapmak için öğrenci adayları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra tercih işlemlerini yapabilirler.