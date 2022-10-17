Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinde eğitim gören öğrenciler eğitim süresini 4 yıla tamamlamak için DGS sınavına girdi. DGS sınavına giren ve tercih dönemini tamamladıktan sonra DGS ek tercih yapan öğrenciler şimdi ise DGS ek tercih açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. DGS Ek tercih açıklandı mı? DGS Ek tercih ne zaman açıklanacak? DGS Ek tercih sonuçları belli mi? DGS Ek tercih sonuçları sorgulama ekranı!

DGS Ek tercih açıklandı mı? sorusu DGS sınavına giren öğrencilerin merak ettikleri arasında yer alıyor.Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinde eğitim gören öğrenciler eğitim süresini 4 yıla tamamlamak için DGS sınavına girdi. 04 - 10 Ekim tarihleri arasında tercihler yapıldı. Şimdi ise DGS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. DGS Ek tercih açıklandı mı? DGS Ek tercih ne zaman açıklanacak? DGS Ek tercih sonuçları belli mi? DGS Ek tercih sonuçları sorgulama ekranı!

DGS EK TERCİH AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih sonuçları 17 Ekim tarihi 10:00 itibari ile erişime açıldı.

ÖSYM'nin açıklaması ise şöyle;

"DUYURU

(17 Ekim 2022)

2022-DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 19 - 24 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 19 - 20 Ekim 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

DGS KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Ek tercih sonucu kazandıkları okullara kayıt yapacak öğrenciler 19 - 24 Ekim tarihleri arasında kayıtlarını gerçekleştirecek.