DGS'de ham puan nedir? Ham puan ne demek? DGS sınavında taban puan var mı?

DGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte birçok kullanıcının merak ettiği sorular arasında yer alan DGS'de ham puan nedir? Sorusu DGS adaylarının aklında soru işareti bıraktı. Peki DGS'de ham puan nedir? Ham puan ne demek?

DGS'de ham puan, adaylar arasında en sık merak edilen konulardan bir tanesidir. Kişinin sınav puanının hesaplanabilmesi için en az 1 ham puan yapması gerekmektedir. Peki DGS'de ham puan nedir? Ham puan ne demek, ne anlama geliyor? DGS Sınavında taban puan bulunuyor mu? Sorularını sizler için yanıtladık.

DGS'DE HAM PUAN NEDİR?

DGS - Dikey geçiş sınavında yer alan 1 ham puan kuralı, ÖSYM'de yer alan kılavuza göre, adayın sayısal ve sözel bölümlerden yaptıkları standart puanlar hesaplanacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanmaktadır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmamaktadır. DGS'de yer alan 1 ham puan 1 nete karşılık gelmektedir.

DGS SINAVINDA TABAN PUAN BULUNUYOR MU?

DGS - Dikey geçiş sınavında ÖSYM tarafından herhangi bir belirlenmiş taban puan bulunmamaktadır.