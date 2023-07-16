Dikey Geçiş Sınavı'nda baraj var mı? Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Peki, DGS'de baraj var mı? DGS'de baraj ne kadar, kaç puan? 2023 DGS sınavında baraj puanı var mı, kaç puan?

DGS'ye katılan adaylar tarafından sınav hakkındaki detaylar merak edildi ve bu nedenle internet üzerinde DGS'de baraj var mı? DGS'de baraj ne kadar, kaç puan? soruları araştırılması ile birlikte merak edilen konular gündemdeki yerini aldı. Bu haberimiz içerisinde merak edilenleri yanıtladık. Peki, DGS'de baraj var mı? DGS'de baraj ne kadar, kaç puan? 2023 DGS sınavında baraj puanı var mı, kaç puan?

DGS'DE BARAJ VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) baraj yoktur. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

DGS'YE KİMLER GİRER?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.