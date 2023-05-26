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DGS başvuru başladı mı 2023? DGS başvuru nereden yapılır? DGS başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvuru ne zaman son?

DGS başvuru başladı mı 2023? DGS başvuru nereden yapılır? DGS başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvuru ne zaman son?

Gündem Haberleri

Üniversite eğitimine 2 yıllık olarak başlayan öğrencilerin DGS sınavı ile 4 yıllık üniversite eğitimine bağlama amacıyla girdiği DGS sınavının başvuru tarihleri merak ediliyor. Arama motorlarında ise DGS başvuru başladı mı 2023? DGS başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvuru ne zaman son? soruları aratıldı.

DGS başvuru başladı mı 2023? sorusu merak ediliyor. 2 yıllık üniversite okuyan öğrencilerin gündeminde yer almakta. Üniversite eğitimine 2 yıllık olarak başlayan öğrencilerin DGS sınavı ile 4 yıllık üniversite eğitimine bağlama amacıyla girdiği DGS sınavının 2023 yılındaki başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, DGS başvuru başladı mı 2023? DGS başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvuru ne zaman son? Detaylar haberimizde...

DGS BAŞVURU BAŞLADI MI 2023?

ÖSYM takvimine göre DGS sınavının başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayıp 5 Haziran'da sona eriyor.

DGS BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

DGS başvuruları, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile yapılmaktadır.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

DGS Sınavı ÖSYM Ais Ösym Dgs Gündem Eğitim Haberler

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