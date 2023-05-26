2023 DGS başvuru tarihleri araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı için başvurular başladı mı ve nereden başvurulur merak ediliyor. DGS başvuru ekranı ve DGS 2023 başvuru konuları araştırılıyor. Peki, DGS 2023 başvuru! DGS başvuru başladı mı, nereden başvurulur? DGS başvuru ekranı!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri ne zaman olacağı merak ediliyor. Adaylar, DGS başvuru başladı mı ve nereden başvurulur sorularını araştırıyor.DGS başvuru başladı mı, nereden başvurulur ve DGS başvuru ekranı gündeme geliyor. DGS BAŞVURU 2023: DGS başvuru başladı mı, nereden başvurulur? DGS başvuru ekranı! Detaylar haberimizdedir…

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecektir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan DGS başvuru tarihi 29 Mayıs 2023 ile 5 Haziran 2023 saat 23:59 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru için ÖSYM'nin kendi resmi sitesinden giriş yaparak gerçekleşiyor.

DGS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Dikey Geçiş Sınav sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklanacaktır.