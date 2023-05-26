DGS BAŞVURU 2023: DGS başvuru başladı mı, nereden başvurulur? DGS başvuru ekranı!
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2023 DGS başvuru tarihleri araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı için başvurular başladı mı ve nereden başvurulur merak ediliyor. DGS başvuru ekranı ve DGS 2023 başvuru konuları araştırılıyor. Peki, DGS 2023 başvuru! DGS başvuru başladı mı, nereden başvurulur? DGS başvuru ekranı!
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri ne zaman olacağı merak ediliyor. Adaylar, DGS başvuru başladı mı ve nereden başvurulur sorularını araştırıyor.DGS başvuru başladı mı, nereden başvurulur ve DGS başvuru ekranı gündeme geliyor. DGS BAŞVURU 2023: DGS başvuru başladı mı, nereden başvurulur? DGS başvuru ekranı! Detaylar haberimizdedir…
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecektir.
ÖSYM tarafından yapılan DGS başvuru tarihi 29 Mayıs 2023 ile 5 Haziran 2023 saat 23:59 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru için ÖSYM'nin kendi resmi sitesinden giriş yaparak gerçekleşiyor.
Dikey Geçiş Sınav sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklanacaktır.