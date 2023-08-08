DGS AÇIKLANDI MI? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar internet üzerinden Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? Sorgusunda bulunuyor. İşte DGS sonuçları hakkında son durum…

DGS sonuç tarihi, yeni haftanın başlamasıyla birlikte yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin gelecek olumlu haberi bekleyerek heyecanla sonuçları öğrenmeyi bekliyor. Olası erken açıklama ihtimaline karşı binlerce kişi, sık sık "Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunu soruyor.

DGS AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 11 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek. DGS tercih sonuçlarına adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS'DE BARAJ VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) baraj yoktur. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.