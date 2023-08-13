DGS sınavının gerçekleştirilmesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihlere çevrildi. Adaylar internet üzerinden Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? Sorgusunda bulunuyor. Peki, DGS açıklandı mı? DGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

DGS açıklandı mı? Sorusu, özellikle DGS sınavına katılan adaylar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. ÖSYM'nin gelecek olumlu haberi bekleyerek heyecanla sonuçları öğrenmeyi bekliyor. ÖSYM, DGS sınav sonuçları bugün açıklayacağını belirtmişti. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sorgulayabilecekler. Peki, DGS açıklandı mı? DGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

DGS AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavının sonuçları 11 Ağustos Cuma günü açıklandı. DGS sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden DGS 2023 sınav sonuçlarını öğrenebilir.

Öte yandan, adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini gerçekleştireceklerdir. DGS tercih tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.