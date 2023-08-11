DGS 2023 Sınavına kaç kişi girdi? DGS Sınavına giren kişi sayısı ne kadar? DGS Sınavı kaç dakika?

2 yıllık üniversite öğrenimini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, bu sınava katılıyor. Saat 10:15'te başlayan sınav 135 dakika sürdü. DGS – Dikey geçiş sınavına giren aday sayısı, sınava katılan kişiler tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Sonuçların açıklanması ile birlikte gözler toplam sayıya çevrildi. Peki DGS 2023 Kaç kişi girdi?

Dikey geçiş sınavına katılan adayların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi olan DGS kaç kişi girdi? Sorusu, adayların sıralamasını öngörebilmesi için öğrenilmesi gereken bilgilerden bir tanesidir. Bu sayede dikey geçiş sınavına katılan adaylar, sıralamalar konusunda tahminde bulunabilmektedir. 2 yıllık üniversite öğrenimini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavına katılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınava her yıl binlerce aday katılım sağlıyor. Saat 10:15'te başlayan sınav 135 dakika sürüyor. Peki DGS 2023 Kaç kişi girdi?

DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na 464 bin 281 aday katıldı. Geç kalan ve kimliklerini unutan adaylar sınava giremedi. Sonuçlar 11 Ağustos'ta adayların erişimine açıldı ve daha sonrasında gözler tercih sürecine çevrildi.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarına erişebilecektir. Buna göre DGS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden bakılmaktadır.

DGS'DE BARAJ VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) baraj yoktur. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.