Adayların erişimine açılan DGS 2022 sonuçları ile birlikte, DGS 2022 hakkında sorulan sorular artmaya başladı. Peki DGS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS 2022 Tercihler ne zaman yapılacak?

DGS 2022 sınavına giren kişilerin heyecanla beklediği sonuçların açıklanmasının ardından gözler DGS 2022 tercih kılavuzuna çevrildi. DGS tercih sürecinin başlamasına sayılı günler kala sınav sonuçlarını öğrenen adaylar DGS 2022 tercih kılavuzu konusunu oldukça merak ediyor. DGS 2022 Tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS 2022 Tercihler ne zaman yapılacak? Gibi soruları sizler için yanıtladık.

DGS 2022 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS Sınavına giren adayların, sınav sonuçlarını öğrenmesinin ardından araştırmaya başladığı DGS 2022 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçen yıl 11 Temmuz'da yapılan DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlanmıştı. DGS 2022 sınavı için ise eylül ayında tercihlerin başlaması bekleniyor.