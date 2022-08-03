Geçtiğimiz ay düzenlenen sınava binlerce aday katılım sağlarken sonuçların 12 Ağustos tarihinde erişime açılacağı duyurulmuştu. Ancak ÖSYM'nin bazı sonuçları erkenden erişime açması nedeniyle "DGS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başlandı. Peki, DGS 2022 sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2022 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.