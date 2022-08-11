DGS 2022 Sınavına kaç kişi girdi?

Dikey geçiş sınavına katılan adayların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi olan DGS kaç kişi girdi? Sorusu, adayların sıralamasını öngörebilmesi için öğrenilmesi gereken bilgilerden bir tanesidir. Bu sayede dikey geçiş sınavına katılan adaylar, sıralamalar konusunda tahminde bulunabilmektedir. 2 yıllık üniversite öğrenimini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavına katılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınava her yıl binlerce aday katılım sağlıyor. Saat 10:15'te başlayan sınav 135 dakika sürüyor. Peki DGS 2022 Kaç kişi girdi?

DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

DGS Hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi olan 2022 DGS'ye kaç kişi girdi? Sorusu, ÖSYM tarafından henüz paylaşılmadı. Fakat önceki yıllarda yapılan başvuru sayılarına bakarak 2022 yılında sınava giren kişi sayısını tahmin etmek pek zor olmayacaktır.

2021 DGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı açıklamaya göre DGS'ye toplam 289 bin 208 adayın katılacağını söyledi.