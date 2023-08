16 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS sınavının ardından 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle sınav sonuçları erişime açılmıştır. Adayların ise en çok merak ettiği konuların başında DGS 1 net kuralı kalktı mı? DGS en az kaç net yapmak gerekir? DGS 1 ham puan için kaç net gerekir? Geliyor. İşte detaylar…

DGS 1 NET KURALI KALKTI MI?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise öğrencisi adaylarının merak ettiği konuların başında 1 net kuralı geliyor. Sözel alanda eğitim alan öğrencilerin sayısal testten en az 1 ham puan alması gerekmektedir. Benzer şekilde, sayısal alanda eğitim gören öğrencilerin de sözel testten en az 1 ham puan alması gerekmektedir. Hem sözel testten hem de sayısal testten en az 1 ham puan almayan öğrencilerin puanları hesaplanmamaktadır. Bu kapsamda, her 1 ham puan 1 nete denk gelmektedir.

DGS 1 HAM PUAN İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

DGS sınavında artık baraj puanı uygulaması yerine ham puan sistemi kullanılmaktadır. Öğrenciler, DGS sınavında sözel, sayısal veya eşit ağırlık alanlarından aldıkları puanlara göre tercihlerini yapmaktadır. Öncesinde, sözel alandan olan bir öğrencinin sayısal testten, sayısal alandan olan bir öğrencinin ise sözel testten en az 0,5 ham puan alması gerekmekteydi.

Ancak, bu kural 2021 yılında değiştirildi. 2021 DGS sınavından itibaren, öğrencilerin her iki testten de en az 1 ham puan alması gerekmektedir. Yani, sözel alandan olan öğrencinin sayısal testten, sayısal alandan olan öğrencinin ise sözel testten en az 1 ham puan alması şarttır. Aksi halde, DGS puanı hesaplanmayacaktır.

İlgili Haberler

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir."

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

İlgili ağırlıklı ön lisans başarı puanı her alan için 0,6 olarak standart olmakla beraber, sayısal bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 3, sözel puanı 0,6 ile sözel bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 0,6 , sözel puanı 3 ile ve son olarak eşit ağırlık öğrencilerinde sayısal ve sözel puanları 1,8 ile hesaplanmaktadır. DGS Puan hesaplama ÖSYM'nin yayımlamış olduğu kılavuzda yukarıdaki bilgiler eşliğinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

ÖSYM'nin yayımlamış olduğu formül oldukça uzundur ve ihtiyaç olan verileri her zaman yayımlamamaktadır. Bu sebeple adaylar kendi puanlarını hesaplamaları pek mümkün değildir. Bununla beraber her bir dersin kendi içerisinde soru katsayısı vardır. Türkçe, Matematik derslerinin her biri için net başına düşen puanlar olarak da ifade edilebilir. Bu katsayılar ÖSYM'nin o yıla ait sınavı açıkladıktan sonra tespit edilebilmektedir.