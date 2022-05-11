DG Sivasspor - A. Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Mayıs Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor kim kazandı, finale kim çıktı?

DG Sivasspor - A. Alanyaspor maç özeti yayınlandı mı? DG Sivasspor - A. Alanyaspor finale kim çıktı? DG Sivasspor - A. Alanyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

DG Sivasspor - A. Alanyaspor maçı 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30 'da başlayacak.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz. Maç bittikten biraz sonra özeti yayınlanacaktır.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DG SİVASSPOR - A. ALANYASPOR MAÇI BİTTİ Mİ, KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Buna göre ilk maçı 2-1 kazanan Sivasspor finale çıkan takım oldu.

Sivasspor'un golü:

88. dakika : Hakan Arslan

Alanyaspor'un golü:

78. dakika : Famara Diedhiou

İLK MAÇIN SONUCU : DG SİVASSPOR 2 - 1 A. ALANYASPOR

İKİNCİ MAÇIN SONUCU : DG SİVASSPOR 1 - 1 A. ALANYASPOR

Finale çıkan takım Sivasspor oldu.

DG SİVASSPOR - A. ALANYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)

CAN CENGİZ(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)

OZAN ERGÜN(AVAR)

SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)

AHMET SERT(Temsilci)

ATALAY BAHAR(Temsilci)

SERKAN ATALAY(Temsilci)

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

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