DG Sivasspor - A. Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Mayıs Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor kim kazandı, finale kim çıktı?
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları tamamlandı. Bugünkü yarı final maçı Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor arasında oynandı. Maçın bitmesiyle birlikte izleyiciler, DG Sivasspor - A. Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Mayıs Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor kim kazandı, finale kim çıktı? merak etti. İşte detaylar...
DG Sivasspor - A. Alanyaspor maç özeti yayınlandı mı? DG Sivasspor - A. Alanyaspor finale kim çıktı? DG Sivasspor - A. Alanyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
DG Sivasspor - A. Alanyaspor maçı 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30 'da başlayacak.
Maçı A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz. Maç bittikten biraz sonra özeti yayınlanacaktır.
SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Buna göre ilk maçı 2-1 kazanan Sivasspor finale çıkan takım oldu.
Sivasspor'un golü:
- 88. dakika : Hakan Arslan
Alanyaspor'un golü:
- 78. dakika : Famara Diedhiou
İLK MAÇIN SONUCU : DG SİVASSPOR 2 - 1 A. ALANYASPOR
İKİNCİ MAÇIN SONUCU : DG SİVASSPOR 1 - 1 A. ALANYASPOR
Finale çıkan takım Sivasspor oldu.
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)
CAN CENGİZ(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜR YANKAYA(VAR)
CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)
OZAN ERGÜN(AVAR)
SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)
AHMET SERT(Temsilci)
ATALAY BAHAR(Temsilci)
SERKAN ATALAY(Temsilci)
Maç, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.