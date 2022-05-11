DG Sivasspor - A. Alanyaspor canlı izle! 11 Mayıs Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı canlı izle!
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DG Sivasspor - A. Alanyaspor maçı 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30 'da başlayacak.
Maçı A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçı A Spor ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.
DG SİVASSPOR - A. ALANYASPOR CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ!
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)
CAN CENGİZ(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜR YANKAYA(VAR)
CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)
OZAN ERGÜN(AVAR)
SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)
AHMET SERT(Temsilci)
ATALAY BAHAR(Temsilci)
SERKAN ATALAY(Temsilci)
Maç, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.