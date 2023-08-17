DFSK Motor, Türkiye pazarına geri dönüyor

Çin'in büyük otomotiv üreticilerinden DFSK Motor, SHS distribütörlüğünde Türkiye pazarına geri dönüyor. DFSK Motor'un 3 benzinli SUV, 4 benzinli ticari ve 3 elektrikli ticari araçtan oluşan modelleri ekim ayından itibaren satışa sunulacak. DFSK Motor, geniş ürün gamı ve çevre dostu araçlarıyla teknolojiye ve sürdürülebilir yaşam tarzlarına yönelik trendleri takip eden kullanıcıları hedefliyor.

Çin'in büyük otomotiv üreticilerinden biri olan DFSK Motor, SHS distribütörlüğünde yeniden Türkiye pazarına giriyor.

DFSK Motor açıklamasına göre, Hakan Şahsuvaroğlu ve Yunus Şahsuvaroğlu yönetimindeki SHS, DFSK Motor'un 3 benzinli SUV, 4 benzinli ticari ve 3 elektrikli ticari araçtan oluşan modellerinin satışına ekim ayından itibaren başlayacak.

2003 yılında kurulan DFSK markası, global olarak bugüne kadar 5 milyondan fazla satış adedine ulaştı. Dünyanın öncü otomobil üreticisi Dongfeng Motor Grubu'nun bir parçası olan DFSK, 70'in üzerinde ülkeye satış yapan global bir marka olarak dikkati çekiyor.

DSFK Motor'un Çin, Endonezya ve ABD'de olmak üzere toplam 7 üretim tesisinin yanı sıra Çin, ABD, Almanya, Japonya ve Endonezya'da da AR-GE ile akıllı platform merkezleri bulunuyor.

DFSK Motor modelleri ise geniş seçenekleriyle teknolojiye ve çevre dostu araçlara ilgi duyan, akıllı ve sürdürülebilir yaşam tarzlarına yönelik trendleri takip eden kullanıcıları hedefliyor.

Konvansiyonel yakıtlı modellerinin yanında hibrit ve elektrikli araç teknolojileri konusuna da öncülük eden bir marka olan DFSK, geniş ürün gamı, premium tasarımı ve yüksek kalite anlayışını birlikte sunuyor.

SHS distribütörlüğünde Türkiye pazarına ekim ayında giriş yapacak olan DFSK Motor'un, ilk etapta SUV segmentinde benzinli motorlara sahip Fengon 500, Glory 580 ve Fengon 5 modelleriyle showroomlarda yerini alacak.

Marka ayrıca, benzinli Tek Kabin Pick-up C31, Çift Kabin Pick-up C32, Panelvan C35 ve Kombivan C35 ile ticari araç kullanıcılarına seslenecek. Bu modellerin yanında yine ticari araç segmentinde elektrikli modeller olarak Tek Kabin Pick-up EC31, Panelvan EC35 ve Kombivan EC35 ile de ürün gamını tamamlayacak. EC31, aynı zamanda Türkiye'deki ilk ve tek elektrikli tek kabin kamyonet olarak pazarda yerini alacak.

Bununla birlikte DFSK Motor ürün gamına 2024 yılı içerisinde mild-hibrit SUV, plug-in hibrit SUV ve sedan modelleri de katılarak ürün yelpazesi daha da genişleyecek.

"Bayi ağımızın ülkemizin her bölgesinde yer alması için yola çıkıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SHS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şahsuvaroğlu, iddialı SUV modelleri ve tamamı Euro 6 regülasyonlarına uygun ticari araçlarla Türkiye'de yeniden bir yapılanma içinde olduklarını belirtti.

Şahsuvaroğlu, Türkiye pazarına Çin üzerinden ilk defa 10 farklı ürün gamı ile güçlü bir şekilde giriş yapan marka olacaklarını ve önümüzdeki yıl ise ürün çeşitliliğini yeni mild-hibrit-plug-in hibrit SUV ve sedan modelleriyle 13 adede çıkaracaklarını belirterek, "Buna paralel olarak bayi yapılanmamıza da başladık. Emin adımlarla bayi ağımızın ülkemizin her bölgesinde yer alması için yola çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

DFSK Motor'un binek ve ticari araç pazarında son derece gelişmiş ürünleri ve rekabetçi fiyat politikasıyla yer alacağını da aktaran Şahsuvaroğlu, "Markanın şirketimiz çatısı altında yeniden Türkiye'ye gelişiyle birlikte büyük bir heyecan içindeyiz. Dayanıklılık, verimlilik ve ulaşılabilir fiyat avantajıyla bu segmentlerdeki rekabete farklı bir soluk getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.