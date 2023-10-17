DFSK Motor, Türkiye'de yeni ürün gamını satışa sunuyor

Çin'in büyük otomotiv üreticilerinden DFSK Motor, Türkiye pazarına 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan yeni ürün gamını tanıttı. Şirketin Türkiye distribütörlüğünü yapan SHSFilo tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında, modellerin özellikleri ve kampanyalı fiyatları açıklandı.

Çin'in büyük otomotiv üreticilerinden DFSK Motor, 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan ürün gamının satışına başladı.

SHSFilo distribütörlüğünde Türkiye pazarına yeniden giriş yapan DFSK Motor'un Türkiye'de satışa sunduğu modellerin basın tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Hakan Şahsuvaroğlu ve Yunus Şahsuvaroğlu yönetimindeki SHSFilo, DFSK Motor'un, 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan ürün gamının satışına start verdi.

Toplantıda binek ve ticari modellerin lansmana özel kampanyalı fiyatları da açıklandı. DFSK'nın binek modelleri Fengon 500 1,5 Premium SUV 1 milyon 175 bin TL'den, DFSK Fengon 5 1.5T Premium SUV ise 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlarla showwromlardaki yerini aldı.

DFSK'nın hafif ticari araç ürün yelpazesinde yer alan Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli kamyoneti EC31 PRO tek kabin 1 milyon 140 bin TL'den sunulurken, diğer elektrikli van model EC35 PRO 1 milyon 150 bin TL'den satışa çıktı. C31 1.5 M/T PRO tek kabin pick-up 675 bin TL'lik fiyatıyla dikkati çekerken, bir diğer pick-up modeli C32 1.5 M/T PRO çift kabin de 720 bin TL'lik fiyat etiketiyle Türkiye pazarındaki rekabete katıldı.

-DFSK, yenilikçi SUV modelleriyle dikkati çekiyor

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, DFSK Motor, iki benzinli SUV modelini Türk kullanıcılarıyla buluşturarak iddiasını ortaya koymaya hazırlanıyor. DFSK'nın binek araçlardaki ilk modeli ise C SUV segmentinde konumlanan Fengon 500 oldu. Rekabetin yoğun olduğu segmentte DFSK Fengon 500, panoramik açılabilir cam tavan, nappa deri döşemeler gibi yüksek donanımı, şık tasarımı, kullanışlı yaşam alanı, geniş iç hacmi ve verimli motoruyla öne çıkıyor.

4385 milimetre (mm) uzunluğa, 1850 mm genişliğe, 1645 mm yüksekliğe ve 2655 mm aks aralığına sahip Fengon 500, 1,5 litrelik benzinli motoru, CVT otomatik şanzımanla eşleştiriyor. 114 HP güce ve 147 Nm tork üreten Fengon 500, her koşulda yüksek verimlilik ve performansı birleştirmeyi başarıyor.

-Binek araçlarında 7 yıl 150 bin kilometre garanti sunuyor

DFSK'nın Türkiye'de sunduğu ikinci SUV modeli Fengon 5 ise sportif tasarımıyla ilk bakışta farklılığını ortaya koyuyor. Doğadan ilham alan ve estetik anlayışını yüksek sürüş deneyimiyle buluşturan yeni nesil Coupe SUV Fengon 5, Full-Led aydınlatmaları, 18 inç jantları, panoramik açılabilir cam tavanı, napa deri kaplamaları gibi özelliklerle öne çıkıyor. 148 HP güç ve 220 Nm tork üreten 1,5 litrelik benzinli motorla donatılan Fengon 5, CVT otomatik şanzımanla eşleştirildi. Binek araçlarında 7 yıl 150 bin kilometre garanti sunan DFSK, bu garanti hizmetiyle araçlarının kalitesinin ve güvenilirliğinin de altını çiziyor.

-DFSK ticari araçlarıyla segmentinde liderlik hedefliyor

Binek otomobillerinin yanı sıra Türkiye pazarına elektrikli ve benzinli motora sahip ticari araçlarıyla da güçlü bir giriş yapan DFSK, en baştan itibaren dört farklı model ile geniş bir ticari ürün yelpazesi sunuyor.

Ticari araç segmentinde Türkiye'de en önemli oyunculardan biri olmayı hedefleyen DFSK, bu kapsamda iki elektrikli ticariyi de müşterileriyle buluşturuyor. DFSK EC31 Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli kamyoneti olarak öne çıkıyor. Tek şarjla 290 kilometreye varan menziller sunan EC31 pick-up, minimalist tasarımı, pratiklik ve kolay kullanım ile birleştiriyor. DC şarj ile 2 saatte tamamen şarj olabilen EC31, 38.7 kWh batarya kapasitesine sahip.

Bununla birlikte DFSK, yeni nesil taşıma aracı olarak ise 300 kilometre civarında menzil sunan EC35 elektrikli van modelini de lansmanla birlikte satışa sunmaya başladı. EC35 de 300 kilometre kadar menzil sunarken 4,9 metreküplük taşıma alanıyla ideal bir lojistik aracı olarak dikkat çekiyor. 60 kW güç, 200 Nm tork değerlerine sahip EC35 geri görüş kamerası gibi donanımlarıyla da dar alanlarda şehir içerisindeki manevraları kolaylaştırıyor. DFSK markası, elektrikli modellerde 5 yıl 120 bin kilometre garantinin yanı sıra 5 yıl 120 bin kilometre de batarya garantisi sağlıyor.

DFSK elektrikli ticari araçlarına ek olarak 1,5 litrelik benzinli motora sahip tek kabin C31 ve çift kabin C32 pick-up modellerini de satışa sundu. 114 HP ve 147 Nm torka sahip benzinli ticari araçlar, düşük yakıt tüketimi, yüksek performansı, verimli taşıma kapasitesi ve kolay kullanımıyla öne çıkıyor. DFSK, benzinli ticarilerinde ise, 4 yıl/100 bin kilometre garanti sunuyor.

Bununla birlikte DFSK Motor ürün gamına 2024 yılı içerisinde mild-hibrit SUV, plug-in hibrit SUV ve sedan modellerinin de katılmasıyla ürün yelpazesinin daha da genişlemesi bekleniyor.