Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Dezenformasyon mücadele kapsamında sosyal medya kısıtlaması yaşandı milyonlarca vatandaş popüler sosyal medya uygulamalarını kullanmadı. Birçok sanatçı, bilim adam, siyasetçiler duruma tepki gösterdi. Twitter 'ın sahibi Elon Musk, Türkiye'deki kısıtlamayla ilgili "Daha detaylı bilgi almak için (Türk yetkililere) ulaşmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. Peki, Dezenformasyon nedir, ne demek? Sosyal medya yasası nedir? İşte tüm merak edilenler...

Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde yakından etkileyen depremin ardından. Dezenformasyon mücadele kapsamında sosyal medya kısıtlaması yaşandı milyonlarca vatandaş popüler sosyal medya uygulamalarını kullanmadı. Birçok sanatçı, bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiler duruma tepki gösterdi. Olayın ardından vatandaşlar tarafından sık sıkDezenformasyon nedir, ne demek? soruları, son gelişmelerin ardından araştırmaya başladı. Twitter, Türkiye'ye dezenformasyonla mücadele taahhüdü verdi. Peki, Dezenformasyon nedir, ne demek? Sosyal medya yasası nedir, neleri kapsıyor? Detaylar haberimizde...

DEZERFORMASYON NEDİR,NE DEMEK?

Dezenformasyon, yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgi; bilgi çarpıtma. Hasmı rencide etmeyi, aşağılayıp küçük düşürmeyi amaçlayan karşı propaganda ile benzerlik taşır. Sahte belge, el yazısı, fotomontaj ve montaj filmler ile fabrikasyon istihbarat ve dedikoduların duyurulması gibi yöntemleri bulunur. Sosyal alanda bireyleri ve toplumları yönlendirmek amacıyla, yanlış bilgi ve haber vermek için kullanılan en önemli araçlardan biridir.

Espiyonaj veya askerî istihbarat alanında dezenformasyon, düşman kuvvetleri yanlış kararlar aldırmaya yönelik olarak çıkartılır. Hasım tarafta psikolojik çöküntü oluşturulması ve motivasyonun kırılması için de kullanılır.Yanlış bilgi üretme ve yayma yoluyla yapılabileceği gibi mevcut bir bilgiyi kötü maksatla kullanma ve çarpıtarak verme yöntemi de uygulanabilir.

Geleneksel propaganda veya Büyük Yalan teknikleri toplumsal seviyede hissiyatı motive veya demotive etme amacı taşırken dezenformasyon, makul seviyede kitleleri kuşkuda bırakan çarpıtma bilgiler veya bu bilgilerin yanlış kasıtlı sonuçlara bağlanması yoluyla manipüle etme amacına hizmet eder.

Eğer hedef kitle bu tip kontrolden etkilenebilecekse uygulanan diğer bir teknik, gerçeklerin gizlenmesi veya sansürlemedir. Eğer bilgi alma kanaları tamamen kapatılmadan bırakılabilirse, bu kısıtlı bilgilerin dezenformasyon ile doldurulabilmesi ve hasmın kolayca ispatlanamaz birçok iddialar ile birlikte kuşkulu bir halde bırakılabilmesi mümkündür. Bazı gerçek bilgileri ve gözlemleri bazı yanlış yorumlar ve yalanlarla karıştırmak veya bazı gerçek bilginin sadece bir kısmını vererek yanlış yorumlarla bilgiyi dağıtmak yaygın dezenformasyon taktiklerdendir.

SOSYAL MEDYA YASASI NEDİR, NELERİ KAPSIYOR?

Sosyal medya yasa teklifi ile; sahte isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı siyasi düşüncedeki kişilere, herhangi bir alanda rakip olarak gördüklerine, farklı dinlere veya milletlere yönelik küfür, iftira veya hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmayı ortadan kaldırmayı hedefliyor.