Dezenflasyon nedir? Merkez Bankası dezenflasyon videosu!

Dezenflasyon nedir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından X resmi hesabından yayınlanan "Dezenflasyon nedir? Dezenflasyonu neden istiyoruz?" başlıklı video büyük ilgi gördü. Peki, Dezenflasyon nedir? İşte, Merkez Bankası'nın dezenflasyon videosu haberimizde...

DEZENFLASYON NEDİR?

Dezenflasyon; fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.

Dezenflasyon, genellikle mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşüşüyle ilişkilendirilir. Bu durum tüketicilerin satın alma gücünü artırabilir, çünkü aynı miktar para ile daha fazla mal veya hizmet alabilirler.

Dezenflasyonun bazı olumlu etkileri olabilir. Örneğin, tüketicilerin satın alma gücünün artması, tasarrufların değerini artırabilir ve ekonomik istikrarı teşvik edebilir. Ancak, uzun süreli ve aşırı dezenflasyon durumları, ekonomik büyümeyi engelleyebilir ve işsizlik oranlarını artırabilir. Bu nedenle, ekonomilerdeki dezenflasyon durumları dikkatle izlenir ve dengeyi korumak için çeşitli para politikalarıyla yönetilmeye çalışılır.

MERKEZ BANKASI DEZENFLASYON VİDEOSU

Merkez Bankası tarafından X'te "Dezenflasyon süreci, enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanacağı istikrar dönemine geçiş için önemli bir zemin oluşturuyor. Peki dezenflasyon nedir, neden dezenflasyonu istiyoruz? Herkes İçin Ekonomi videosunda anlatıyoruz:" notu ile bir video paylaşıldı ve büyük ilgi gördü. İşte Merkez Bankası dezenflasyon videosu!