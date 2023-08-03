Dezavantajlı kadınlara evde çalışmaları için ücretsiz dikiş makineleri verildi

BATMAN Batman Belediyesine bağlı Bil-Mek kurslarında başlayan 'Evde Tekstil' projesi çerçevesinde kadınlara evde çalışabilmeleri için ücretsiz şekilde dikiş makineleri verildi.

Bilgi ve Mesleki Eğitim Kursları (Bil-Mek) tarafından sosyal destek alan aileleri ekonomiye kazandırmak amacıyla geliştirdiği proje çerçevesinde dezavantajlı kadınlara dikiş ücretsiz şekilde dikiş makineleri verildi. 'Evde Tekstil' projesi ile kadınların tekstil fabrikalarına gitmelerine gerek kalmadan kendi evlerinde çalışma hayatına katılabilecek. Dikiş makinelerinin kadınlara teslimi için yapılan programa katılan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Toplumumuzun yüzde ellisi kadın. Ama çalışan nüfusumuzun yüzde ellisi kadın değil. Bu oran bir ülke ne kadar gelişmiş ise bu yüzde elliye yakın oran o kadar artıyor. Yani gelişen ülkelerdeki çalışan kadın oranı bu yüzde ellilik orana ne kadar yaklaşırsa siz o kadar gelişmiş bir ülke oluyorsunuz. Ancak çok farklı bir sebeplerle bizim gibi ülkelerde kadınların iş sektörü içerisinde, çalışma hayatı içerisinde yoğun şekilde yer alamadığını görebiliyoruz. Buradaki en belirgin sebeplerden bir tanesi, kadınlarımızın aile ile ilgili, ev ile ilgili temel sorumlulukları yükleniyor olmalarıdır. Pek çok kadınımız var ki çalışmak istiyor, ancak ailesi ile ilgili sorumlulukları ve yükümlülükleri nedeniyle çalışma hayatından uzak kalma mecburiyetinde kalıyor. Bu projenin güzel tarafı, kendisi çalışmak isteyen, aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen her kadınımızın inşallah bu projeyle kendi evlerinde çalışmalarına imkan sağlayabileceğiz. Ailelerinden ayrılmalarına gerek kalmadan, fabrikalara, iş yerlerine gitmelerine gerek kalmadan kendi evlerinde, kendi belirledikleri zaman dilimi içerisinde, kendi plan ve programlarına uygun olarak, ev ile ve evlatlarıyla ilgili sorumluluklarından da vazgeçmeksizin çalışma kabiliyetlerini ortaya dökme imkanına kavuşacaklar" dedi.

"Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık tanıyoruz"

Batman'da tekstil sektöründe çalışan sayısı 12 senede 42 bin kişiye çıktığını belirten Batman Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Halil Yaşar, "Biz ilk Batman'a geldiğimizde tekstil sektöründe yaklaşık bin kişi çalışıyordu. Aradan 12-13 sene gibi kısa bir zaman geçmesine rağmen şuan Batman'da tekstil sektöründe yaklaşık 42 bin kişi çalışıyor. Buda Batman'ın tekstil sektöründe gelişmesinde çok büyük bir örnek arz ediyor. Biz kadınlarımıza pozitif ayrımcılık tanıyoruz. Şuan bizim işletmelerimizde çalışanlarımızın yüzde yetmişi kadın. Pozitif ayrımcılık tanıyacağız ve bundan sonrada tanımaya devam edeceğiz. Bu projede bizim için çok önemli. Çünkü sonuçta kadınlar evde dikiş yaparken çocuklarda bunu görecek. Yani bizim sektörümüzde küçüklükten öğrenmiş bir sınıf olacak. Bizim için bu çok önemli. İnşallah bu projeye bizde TEKSİAD olarak destek vereceğiz. Müdüre hanımla görüşmüştük, uygun fason yani hazırlama, etiket, cep takma, cep hazırlama gibi uygulamalarımızda olacak. Biz buradan kendilerine bu sözü de veriyoruz. Onlara yardımcı olacağız. Aile ekonomisine katkıda bulunacaklar. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Dikiş makineleri teslim edilen kadınlara daha sonra sertifikaları verildi. İlk etapta Petrolkent Mahallesinde yaşayan dezavantajlı kadınlardan başlayan projenin yakın zamanda bütün mahallelerde yapılması planlanıyor.