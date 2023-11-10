Dezavantajlı kadınlar kurslarda terapi görüyor

Dezavantajlı kadınlar gittikleri kurslarda terapi görüyor

ADEM'e giden dezavantajlı kadınlar kendilerine kıyafet üretip aile ekonomisine katkı sağlıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Çermik Aile Destek Merkezi'ne giden 15-80 yaş arası kadınlar, kurslarda aldıkları eğitimler terapi etkisi görürken, zamanlarını değerlendirip ürettikleriyle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Çermik Kaymakamlığı koordinesinde ilçe merkezinde ADEM bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem eğitim alıyor, hem de para kazanıyor.

Çermik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi Koordinatörü Gülcan Yıldızhan, 2018'den itibaren kurumun kurulduğunu, kurucu koordinatörlük yaparak 5'inci yılda olduğunu söyledi.

Kadınların kurslara geldiğini belirten Yıldızhan, ADEM'de dezavantajlı bayanlara hizmet verdiklerini, dikiş-nakış, el sanatları kursu olduğunu, spor salonu, Kur'an-ı Kerim, okuma yazma ve aynı zamanda buraya gelen anneler için 3-6 yaş oyun sınıfları olduğunu dile getirdi.

Anne kursa gelirken çocuğunu da oyun sınıfına bıraktığını aktaran Yıldızhan, şöyle konuştu:

"Hem çocuk sosyalleşiyor, hem de anne sosyalleşiyor. Kıyafetlerini kendileri dikmiş oluyor. Aile ailelerine katkıda bulunmuş oluyor. Dikten sonra bunun satışını da yapabiliyorlar. Siparişte alıp yapabiliyorlar. El sanatları da aynı şekilde. Hem maddi, hem de manevi konuda faydalanıyorlar. 15 yaşında genç kızlarımız, 70-80 yaşına kadar annelerimiz, teyzelerimiz, ninelerimiz kurslara katılabiliyorlar. ADEM, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı. Aynı zamanda ilçe bazında Kaymakamlığa bağlı. Bakanlık olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlıyız. Vakıf ve Kaymakamlığımız bizimle çok ilgileniyor. İkisine de çok teşekkür ediyorum"

Usta öğretici Şengül Toğrul, usta öğretici olarak gelen öğrencilere halı, kilim, tığ ve şiş işi öğrettiğini belirterek, "Gayet de memnunlar. Çoğunluğu ev hanımı. Canları sıkılıyor. Çocuklarını okula bırakıyorlar evde kalmayıp buraya gelerek terapi gibi oluyor. Öğretiyoruz, yapıyorlar" diye konuştu.

Kursiyer Aysel Yüksel (57), ise dikiş kursuna geldiklerini söyleyerek, "Kendimize, torunlarımıza kıyafet dikiyoruz. Ev hanımıyım, öğleden sonra da buraya gelip günümüzü arkadaşlarla, hocalarımızla iyi geçiriyoruz" ifadelerinde bulundu.