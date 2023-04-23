Devrim Yakut kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Devrim Yakut kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut kaç yaşında, nereli? Devrim Yakut hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Oyuncu Devrim Yakut 2011 yılında Best Model of Turkey seçilmiştir. Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiren Devrim Yakut kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut kaç yaşında, nereli? Devrim Yakut hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

DEVRİM YAKUT KİMDİR?

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi'de de oyunculuk dersleri vermiştir.2016 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur. Oyunculuğun yanında 2021 yılında ilk hikâye kitabı olan Aklımın Aynalı Çarşısı yayınlanmıştır.

DEVRİM YAKUT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1990 Ortabeket

1991 Alim Dayı

2011-2012 Keşanlı Ali Destanı

2012 Annem Uyurken

2013 Vicdan

2013-2014 Ben Onu Çok Sevdim

2014 Analı Oğullu

2016-2017 Cesur ve Güzel

2017 Hayat Sırları

2018 Darısı Başımıza

2019-2020 Payitaht Abdülhamid

2021-2023 Camdaki Kız