Devrim Özkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Devrim Özkan TV dizileri! Devrim Özkan hangi dizilerde oynadı?

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Devrim Özkan hakkında Devrim Özkan kimdir merak ediliyor. Peki, Devrim Özkan kim? Devrim Özkan kaç yaşında, aslen nereli? Devrim Özkan hangi dizilerde oynadı? İşte, Devrim Özkan TV dizileri!

Devrim Özkan kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Devrim Özkan hakkında Devrim Özkan kimdir merak ediliyor. Peki, Devrim Özkan kim? Devrim Özkan kaç yaşında, aslen nereli? Devrim Özkan hangi dizilerde oynadı? İşte, Devrim Özkan TV dizileri haberimizde...

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde dünyaya geldi ve aslen Muğlalıdır. Devrim Özkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2. sınıfta eğitimini sürdürmektedir. Güzel oyuncu ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üstüne çekti. Daha sonra Vuslat ve Ramo dizisiyle yükselişini sürdüren Devrim Özkan, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki oyunculuğuyla beğenileri topluyor. Oyuncu Devrim Özkan 23 yaşındadır.

DEVRİM ÖZKAN TV DİZİLERİ