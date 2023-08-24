Devrim Özkan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Peki, Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan sevgilisi kim? Devrim Özkan hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Devrim Özkan'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun hangi dizilerde rol aldığı araştırılmaktadır. Devrim Özkan'ın kariyeri, başarılarının yanı sıra özel hayatıda araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan sevgilisi kim? Devrim Özkan hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998'de Muğla'nın merkezinde doğdu, Milas-Bodrum'da büyüdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken 1. sınıfın sonunda okulu bıraktı ve İstanbul'a taşınarak ilk işi olan Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı. Daha sonra Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo gibi projelerde yer aldı. Son olarak ise, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde "Songül Acarerk" karakterine hayat verdi.

DEVRİM ÖZKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Rüya

Vatanım Sensin

Vuslat

Ramo

Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Ne Gemiler Yaktım