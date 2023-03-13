Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan mesleği ne, kaç yaşında?
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Magazin gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Devrim Özkan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Devrim Özkan kaç yaşında, nereli? Devrim Özkan hayatı ve biyografisi! Devrim Özkan kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Devrim Özkan hakkında araştırmalar yapılıyor. Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında, nereli? Devrim Özkan hayatı ve biyografisi!
DEVRİM ÖZKANKİMDİR?
Doğum tarihi: 2 Eylül 1998
(24 yıl yaşında)
Muğla, Türkiye
Devrim Özkan, 2 Eylül 1998'de Muğla'nın merkezinde doğdu, Milas-Bodrum'da büyüdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken 1. sınıfın sonunda okulu bıraktı ve İstanbul'a taşınarak ilk işi olan Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı. Daha sonra Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo gibi projelerde yer aldı. Günümüzde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde "Songül Acarerk" karakterine hayat vermektedir.