Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında, nereli? Devrim Özkan kariyeri ve biyografisi!

Devrim Özkan'ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar araştırılmaktadır. Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Peki, Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle geniş kitleye ulaşan Devrim Özkan hakkında bilgiler araştırılmaktadır. Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki, Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998'de Muğla'nın merkezinde doğdu, Milas-Bodrum'da büyüdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken 1. sınıfın sonunda okulu bıraktı ve İstanbul'a taşınarak ilk işi olan Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı. Daha sonra Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo gibi projelerde yer aldı. Son olarak ise, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde "Songül Acarerk" karakterine hayat verdi.