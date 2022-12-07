Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında, nereli? Devrim Özkan biyografisi!

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DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan 2 Eylül 1998 tarihinde dünyaya geldi. Devrim Özkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdürmektedir. Devrim Özkan ilk olarak 2017 yılında yayınlanan Rüya dizisindeki İpek karakteriyle dikkatleri üstüne çekti. Daha sonra Vuslat ve Ramo dizilerinde rol alan Devrim Özkan, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki Songül karakteri rolüyle beğenileri topluyor.