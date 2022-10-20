Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında, nereli? Devrim Özkan sevgilisi kim? Devrim Özkan hayatı ve biyografisi!

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçını tribünden takip eden Devrim Özkan güzelliği ile kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Ekranların sevilen ve bilinen yüzü Devrim Özkan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında, nereli? İşte Devrim Özkan hakkında tüm merak edilenler...

Devrim Özkan kimdir? sorusu merak edilenler arasında. Güzel oyuncunun dün akşam Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçını tribünden takip etmesinin ardından vatandaşlar Devrim Özkan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt ararken bir diğer merak edilen soru ise Devrim Özkan sevgilisi kim? oldu. Devrim Özkan hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan 2 Eylül 1998 tarihinde dünyaya geldi. Devrim Özkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdürmektedir. Güzel oyuncu ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üstüne çekti. Daha sonra Vuslat ve Ramo dizisiyle yükselişini sürdüren Devrim Özkan, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki oyunculuğuyla beğenileri topluyor. Oyuncu Devrim Özkan 23 yaşındadır.

Devrim Özkan Galatasaray maçında