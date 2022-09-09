Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle dikkatleri üstüne çeken Devrim Özkan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Devrim Özkan hakkında merak edilenler. Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında, nereli? Devrim Özkan sevgilisi kim?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterine hayat veren Devrim Özkan'ın hayatı merak konusu oldu. İşte Devrim Özkan hakkında merak edilen Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında, nereli? Devrim Özkan sevgilisi kim? gibi konuların detayları…

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan 2 Eylül 1998 tarihinde dünyaya geldi. Devrim Özkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdürmektedir. Güzel oyuncu ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üstüne çekti. Daha sonra Vuslat ve Ramo dizisiyle yükselişini sürdüren Devrim Özkan, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki oyunculuğuyla beğenileri topluyor.

DEVRİM ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu Devrim Özkan 23 yaşındadır.

DEVRİM ÖZKAN NERELİ?

23 yaşındaki ünlü oyuncu Devrim Özkan aslen Muğlalıdır.